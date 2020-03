Corona-Krise : Im ganzen Saarland werden Veranstaltungen abgesagt

Szene aus dem „Zirkus des Horrors“, der auf den Saarbrücker Saarterrassen gastiert. Foto: Zirkus des Horrors

Saarbrücken Die Landesregierung empfiehlt die Absage von Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern im ganzen Saarland, um die die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Derzeit werde rechtlich geprüft, ob solche Veranstaltungen grundsätzlich verboten werden können. Einige Veranstalter haben bereits reagiert und abgesagt.

Die Verleihung des Sportabzeichens in der Stadthalle in Dillingen am Sonntag, 15. März, ist abgesagt. Genauso wie die Tourismusbörse in St. Ingbert am 14./15. März und der zeitgleich geplante Biosphärenmarkt. Auch die „Frühjahrstagung Demenz“ am 18. und 19. März im Theater am Ring in Saarlouis, der Ostermarkt in Hülzweiler oder die Aktionsveranstaltung „Grundschulkinder in Sportvereine“ in der Litermonthalle in Nalbach am Donnerstag (12. März) sind abgesagt oder werden verschoben, um einige Beispiele zu nennen. Die Lage bei Sport- und Kulturveranstaltungen aufgrund des sich ausbreitenden Corona-Virus ist derzeit uneinheitlich und daher unübersichtlich. An dieser Stelle kann daher nur ein unvollständiger Überblick gegeben werden.

Doch im ganzen Land canceln Veranstalter, Sportvereine, Schulen und Kommunen Veranstaltungen – während andererseits große Events wie „Holiday on Ice“ in der Saarbrücker Saarlandhalle, für das insgesamt 8000 Karten für drei Vorstellungen verkauft wurden (heute, 10. März, 19.30 Uhr; 11. März, 15.30 und 19 Uhr), „ohne Einschränkungen“ stattfinden sollen. Das teilte die „Holiday on Ice“-Pressesprecherin am Dienstag auf Anfrage mit (Stand: 10. März, 14 Uhr). Allerdings gebe man besorgten oder erkältungskranken Kunden die Möglichkeit, ihre Karten kostenfrei zurückzugeben. Auch in den kommenden Wochen solle die Show weiterlaufen, allerdings abhängig von der jeweils aktuellen Situation in den einzelnen Bundesländern, hieß es.

Auch der Veranstalter des „Zirkus des Horrrors“, der vom 12. bis 28. März in einem Zelt auf den Saarbrücker Saarterrassen gastiert, hat bisher keine Absagen vor, was sich aber ändern könne. „Unser Zelt hat eine Kapazität von 1000 Personen, wir wären bereit, diese nicht auszuschöpfen, sollte sich die Situation verschärfen“, teilte Pressesprecher Kevin Leppien mit. Der Vorverkauf laufe weiterhin gut in Saarbrücken und auch an anderen Standorten deutschlandweit, man spüre nur geringe Einbußen. „Noch sind wir gelassen“.

Stattfinden soll am Freitag, 13. März, auch der Auftritt von „Badesalz“ in der Saarbrücker Congresshalle. Rund 800 Karten habe man dafür verkauft, teilt der Veranstalter Emmert Konzerte mit. Das gleiche gilt dort für „Dornröschen“ mit dem Moskauer Ballett am Sonntag, 15. März. Laut Veranstalter (Deutsch-Russische KulturförderungsGmbH) sind dafür rund 250 Tickets verkauft, der Vorverkauf stagniere allerdings, so eine Sprecherin.

Das Saarländische Staatstheater hat bislang ebenfalls keine Absagepläne. „Wir spielen weiter und sind dazu mit den Gesundheitsbehörden in ständigem Austausch. Natürlich behalten wir das aktuelle Geschehen im Blick und werden entsprechend reagieren, sollte sich die Sachlage weiter verändern. Wir haben zusätzliche Hygienemaßnahmen ergriffen und unser Team noch einmal für die empfohlenen Hygienemaßnahmen des Gesundheitsamtes sensibilisiert. Wir bemühen uns, mit Sorgfalt und Besonnenheit auf die Vorkommnisse zu reagieren“, sagte dessen kaufmännischer Geschäftsführer Matthias Almstedt am Dienstag auf Anfrage.