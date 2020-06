Kostenpflichtiger Inhalt: Hochschulleben in Saarbrücken : Studium mit Pappe, Dur und Abstand

Der Konzertsaal der Hochschule für Musik Saar ist gemäß den Corona-Regeln bestuhlt. Abstand ist in diesen Zeiten fast so wichtig wie die Musik, die dort erklingt. Foto: Hochschule für Musik Saar/Eric Meyer

Saarbrücken Die Corona-Pandemie ändert Studium und Lehre an der Kunsthochschule ebenso wie in den Musikfächern.

Dass in jeder Krise eine Chance steckt, haben die vergangenen Monate gezeigt. Die Digitalisierung etwa schritt im Eiltempo voran. Auch Universitäten und Hochschulen stellten auf digitale Lehre um. In den eher theorielastigen Studiengängen der Geistes- und Naturwissenschaften dürfte die Wissensvermittlung über das World Wide Web zumindest für einen gewissen Zeitraum zu halbwegs befriedigenden Ergebnis führen.

Wie steht es aber um die Lehre an den Kunsthochschulen, die ihren Kern ja im praktischen Arbeiten hat? „Wir versuchen alles im Sinne der Studierenden zu erledigen“, sagt Andreas Bayer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Umstellen müssen die sich aber dennoch: Konnten Studierende vorher in den Ateliers und Werkstätten frei ein- und ausgehen, um zu arbeiten, müssen sie sich jetzt in Belegungspläne eintragen.

Die erlaubte Maximalzahl an Studierenden in den Räumen ist stark begrenzt. Fachpraxiskurse, also Kurse in denen Grundlagen etwa der Holzverarbeitung vermittelt werden, entfallen in diesem Semester. So müssen die Studierenden mit den Methoden arbeiten, die sie bereits beherrschen. Unter widrigen Bedingungen: Das Arbeiten nach Plan schränke die kreativen Schaffensprozesse ein, bestätigt ein Produktdesign-Student, der gerade mit seiner Abschlussarbeit beschäftigt ist. „Man muss viel mehr planen“, sagt er, „aber man kann viel planen, ob das am Ende so umsetzbar ist, bleibt fraglich“.

Daher ist er froh, dass die Abschlussprüfungen auf Ende September verschoben sind. Und froh, Freunde mit eigenen Werkstätten zu haben. Denn dort kann er auch am Wochenende tüfteln. Praxiskurse frei Haus gibt es ebenso: Bei den freien Künstlern sind das kleinere thematische Zeichenaufgaben. Die Produktdesigner hingegen entwerfen zuhause Ton- und Pappmodelle. „Man muss sich da quasi schnell ein kleines Studio aufbauen“, erzählt ein Studienanfänger. „Die Werkzeuge hat man oder eben nicht“, sagt er, „genau wie die nötigen Fertigkeiten“. Der erste Präsenzkurs in der HbK-Dependance Weltkulturerbe Völklinger Hütte sei für ihn eine „echte Erleichterung gewesen“. „Den sozialen Faktor“ vermisse er nämlich am meisten.

„Dass das Hochschulleben nicht stattfinden kann, ist für uns alle das größte Manko“, bestätigt auch Bayer, „gerade das Zusammenkommen, die weichen Faktoren“. Relativ gut klappe hingegen die Vermittlung von Wissenschaft und Theorie, sagt Bayer. Einige Dozenten weichen dabei auf alternative „Lehrräume“ aus, die Moderne Galerie etwa. Oder sie halten die Vorlesung als Video-Chat ab.

Ähnlich verfährt die Hochschule für Musik Saar. „Musikgeschichte, Musikdidaktik, bis zu einem gewissen Grad auch Musiktheorie lassen sich online vermitteln“, sagt Prorektor Jörg Abbing. Kurse zur Höranalyse und Gehörbildung müssen in diesem Semester hingegen ausfallen. „Da geht es um feine Nuancen des Hörens“, sagt Abbing, „da braucht es außerordentlich gute Audiosysteme und -geräte.“ Die haben weder Lehrende noch Studierende. Auch die Chor- und Orchesterpraxis entfällt. Am Eins-zu-eins Instrumentenunterricht kann die HfM allerdings festhalten – schließlich ist das auch so etwas wie die Quintessenz des Musikstudiums.

Die Abstandsregeln und begrenzten Öffnungszeiten gestalten allerdings auch an der HfM den Übungsbetrieb schwierig. Auch dort gilt es, sich in Listen einzutragen. Damit alle die Gelegenheit zum Üben bekommen, ist die tägliche Übungszeit pro Studierenden auf zwei Stunden begrenzt. Gerade für die Streicher ist das ein Manko, denn deren tägliches Übungspensum liegt bei über vier Stunden.

