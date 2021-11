Corona-Lage spitzt sich zu : Gesundheitsamt im Regionalverband Saarbrücken stellt flächendeckende Kontaktnachverfolgung ein

Saarbrücken Das Gesundheitsamt im Regionalverband Saarbrücken zieht die Notbremse: Nur noch bei größeren Ausbrüchen, in Schulen, Kitas und Pflegeheimen sollen Mitarbeiter Kontakte nach einer Covid-19-Infektion nachverfolgen.

Generelle Kontaktnachverfolgung eingestellt

Da die Zahlen der Neuinfektionen so stark steigen, schaffen es die Mitarbeiter mittlerweile nicht mehr, alle Betroffenen anzurufen und auch deren Kontakte ausfindig zu machen. Gleichzeitig stiegen nach Angaben aus der Regionalverbandsverwaltung Bürgeranfragen per Telefon und Post beziehungsweise E-Mail. Von rund 500 täglichen Anrufen in der Vorwoche liege der Bedarf mittlerweile bei 1300 Telefonaten. Deshalb sollen Anrufer bis zu 90 Minuten in der Warteschleife gehangen haben.