6000 Teilnehmer : Corona-Demo in Saarbrücken – Polizei ermittelt wegen Bananen auf Deutschlandfahne

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am Sonntag haben erneut Gegner der geplanten Corona-Impfpflicht in der Saarbrücker Innenstadt demonstriert. Obwohl die Demo laut Polizei friedlich verlief, hielten sich die Demonstranten jedoch nicht an eine Auflage.

Am heutigen Sonntag (09.01.2022) fand in der Saarbrücker Innenstadt erneut eine Demonstration unter dem Motto "Wir sagen Nein zur Impfpflicht. Wir wollen keine Zweiklassengesellschaft." statt. Die saarländische Polizei begleitete die friedlich verlaufende Demonstration, an der etwa 6000 Bürgerinnen und Bürger teilnahmen.

Die bei der Versammlungsbehörde angemeldete Demonstration startete gegen 15:30 Uhr am Landwehrplatz und führte über die Bleichstraße, Am Stadtgraben, Betzenstraße und Dudweilerstraße in Richtung Wilhelm-Heinrich-Brücke. Von dort aus passierte sie die Saaruferstraße und die Luisenbrücke bis hin zum Vorplatz des Congresszentrums. Im Verlauf der Wegstrecke mussten einzelne Straßenabschnitte, wie die Autobahnabfahrten der A620, aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt werden.

Einschließlich der Abschlusskundgebung, für die sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor der Congresshalle sammelten, verlief die Demonstration friedlich ab. In drei Fällen leiteten Einsatzkräfte wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates entsprechende Ermittlungsverfahren ein, nachdem jeweils Einzelpersonen Deutschland-Flaggen mit Bananensymbol gezeigt hatten.