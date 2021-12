Tägliche Fallzahl-Statistik : Corona-Ausbrüche an 75 Schulen und Kitas im Regionalverband Saarbrücken

Saarbrücken 655 Corona-Fälle gibt es derzeit an Schulen und Kitas im Regionalverband Saarbrücken. 75 Einrichtungen sind betroffen.

Betroffen sind:

In den zurückliegenden sieben Tagen haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums 1255 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 687 in Saarbrücken, 193 in Völklingen, 73 in Sulzbach, 78 in Püttlingen, 50 in Riegelsberg, 49 in Quierschied, 47 in Heusweiler, 34 in Kleinblittersdorf, 26 in Friedrichsthal und 18 in Großrosseln.