Psychotherapeutin bei der Feuerwehr : Sie hilft, wenn es den Profis zu viel wird

Cornelia Franke im Gerätehaus der Feuerwehr Ensheim. Die Psychotherapeutin kümmert sich um die mentale Verfassung der Feuerwehrleute. Foto: BeckerBredel

Ensheim Feuerwehrleute erleiden häufig Trauma. Cornelia Franke arbeitet mit Krisenintervention dagegen an. Die Ergebnisse sind unübersehbar.

„Ich sage nicht viel, habe aber die Antennen immer auf Empfang“, sagt Cornelia Franke. Die 55-Jährige ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ensheim eine aktive Feuerwehrfrau, aufgrund ihres Berufes zudem für die Krisenintervention und die Betreuung von Einsatzkräften zuständig. Die Erziehungswissenschaflerin und freiberuflich tätige Psychotherapeutin kam über die Notfallseelsorge als Quereinsteigerin in die Feuerwehr und bietet dort Einsatznachsorge an, was sie in eine zentrale Rolle versetzt hat. Es ist jedoch auch eine sehr „stille Rolle“, wie sie betont: „Meist merkt man gar nicht, was ich tue. Ich höre zu, ich beobachte und nehme Probleme und Konflikte wahr. Daran knüpfe ich dann an“, sagt sie.

Ihr Job gehe aber viel weiter. „Der Laie denkt immer, wenn wir rausfahren und zum Beispiel zu einem tödlichen Verkehrsunfall gerufen werden, dann löst der Anblick der Leiche ein Trauma aus. Aber so ist das nicht. Es sind viel kleinere Dinge, die das Fass zum Überlaufen bringen, und es muss auch gar nicht dieser Einsatz sein. Es kommen persönliche und private Belastungen dazu, Erschöpfung im Job oder Streit mit Kollegen. Und dann erwischt einen ein Einsatz auf dem linken Fuß, den man an anderen Tagen locker ertragen hätte“, erklärt die 55-jährige Spezialistin und fügt hinzu, dass ihre Arbeit daher weit vor dem Einsatz ansetze und präventiv ausgerichtet sei.

„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass in einer Feuerwehr, in der über belastende Situationen schon im Vorfeld gesprochen wird und wo Belastungen dieser Art kein Tabuthema sind, weniger Krisen entstehen. Daher thematisieren wir das auch schon in der Truppmannausbildung, was dazu führt, dass wir dieses Thema jedem Feuerwehrmann in der Grundausbildung vermitteln“, sagt Franke, die auch ein Buch zum Thema geschrieben hat. „Die Roten Hefte – Teil 84“ sind der Krisenintervention gewidmet, die kleinen roten Büchlein kennt jeder Feuerwehrmann, sie sind Basiswerke der Feuerwehr.

Cornelia Franke stellt in diesem Band Probleme dar und Lösungen vor. Als Psychotherapeutin ist sie beruflich auf Traumabewältigung spezialisiert, die letzten zehn Berufsjahre war sie außerdem in der Jugendhilfe bei der Arbeiterwohlfahrt tätig. Praktische Erfahrung hat sie reichlich, daher engagierte sie sich zunächst in der Notfallseelsorge, über die sie Kontakt zur Feuerwehr bekam. Mit 45 Jahren trat Franke als Quereinsteigerin in die Ensheimer Feuerwehr ein, machte eine Ausbildung und wurde Gruppenführerin. Wenn sie zu Hause in Ensheim ist, reagiert sie auf jeden Alarm und nimmt an den Einsätzen teil. „Ich wurde sehr gut aufgenommen. Und ich bin mit Begeisterung dabei. Die Notfallseelsorge für Angehörige und Betroffene habe ich aufgegeben, heute konzentriere ich mich nur noch auf die Einsatzkräfte. Für die will ich umfassend da sein“, sagt sie.