Saarbrücken Die Baukosten für den Ludwigspark steigen immer weiter, ein Eröffnungstermin ist noch nicht in Sicht. Jetzt traf sich Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) mit Fans des 1. FC Saarbrücken - der sich nach einer Zwischenlösung für die 3. Liga umsieht.

Die abermalig gestiegenen Baukosten sind laut Conradt dabei auf verschiedene Dinge zurückzuführen. So seien im Bereich des Baus weitere 3,9 Millionen Euro hinzugekommen, im Bereich Spiel- und Stadionbetrieb zusätzliche 1,6 Millionen Euro. Als konkrete Punkte nannte der Oberbürgermeister unter anderem den Austausch des Rasens, der sich als notwendig erwiesen habe. Auch Zusatzkosten für die Sanierung der Flutlichtmasten seien in den 46,5 Millionen Euro enthalten.

„Wir sind guten Mutes, dass wir mit diesem Budget einen wesentlichen Beitrag leisten, damit wir diese Baustelle abschließen können. Es ist aber auch klar, dass diese Baustelle immer wieder mit neuen Themen aufwarten kann“, sagte Conradt. Daher könne niemand dafür die Hand ins Feuer legen, dass es das am Ende des Tages war. Aktuell laufe die Baustelle unter Volllast. Gerade im Bereich der Funktionsgebäude habe es in den letzten Wochen Fortschritte gegeben und auch in puncto Stadiondach gehe es voran. „Ich bleibe bei meiner Aussage vom letzten Treffen, dass wir alles tun, damit schnellstmöglich noch in diesem Jahr im Ludwigspark gespielt werden kann. Mehr kann ich leider nicht sagen“, sagte er mit Blick auf einen möglichen Eröffnungstermin.