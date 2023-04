Termin für Wiedereröffnung steht Congresshalle bleibt noch lange geschlossen – welche Stars danach auftreten

„Wir kommen wieder – keine Frage.“ Der Spruch, der an den Rosaroten Panther erinnert, steht auf einem schwarzen Bauzaunbanner direkt vor dem Westeingang der Congresshalle. Dass in die Halle wieder Leben einkehren wird, steht fest, die große Frage allerdings ist: wann genau? Und auch da fällt einem Paulchen Panther ein: Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Seit zehn Monaten bereits ist die neben der Saarlandhalle wichtigste Veranstaltungsstätte des Landes jetzt geschlossen. Wegen einer umfangreichen und kostspieligen Brandschutzsanierung in dem 1967 eröffneten Bau.