Comedian Paul Panzer in Saarbrücken „Komödie und Tragödie sind dicht beieinander“

Was viele seiner Fans in der Saarlandhalle wohl nicht wussten: Das Bühnenbild hat der Komiker wieder selbst entworfen: „Ich hatte sehr viel Spaß dabei, denn ich bin auch ein großer Freund von apokalyptischen Filmen“, erklärte er. Panzer freute sich, dass seine neue Show auch in Saarbrücken so gut angekommen ist: „Meine Überlegung ist voll und ganz aufgegangen, dass die Leute so viel Spaß am Weltuntergang haben. Komödie und Tragödie liegen ja dicht beieinander. Die Leute feiern das total. Eben gerade in diesen Zeiten“, sagte er und ergänzte: „Wir lassen uns einfach nicht unterkriegen und von der Dunkelheit nicht verdrängen, sondern wir lachen darüber und bringen so ein bisschen Licht in diese Situation.“