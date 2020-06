Kostenpflichtiger Inhalt: Auch der Oberleitungsbus hat noch Freunde : Comeback für den Trolley-Bus?

Es war einmal: am 19. April 1959 wurden in der Bahnhofstraße in Großrosseln die Oberleitungsbusse in Betrieb genommen und lösten auf dieser Route die Straßenbahn ab. Damit war der Straßenbahnbetrieb in Völklingen, der auch Großrosseln bedient hatte, komplett ein- und auf Obus-Betrieb umgestellt. Die Trolleybusse fuhren bis 1967. Foto: Unbekannt

Regionalverband Es soll gewissermaßen der Oberleitungsbus 2.0 sein, für den sich ein Saarbrücker Softwarentwickler einsetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marco Reuther

Für wenige Jahre war er das supermoderne Verkehrsmittel schlechthin, das innerhalb des Regionalverbandes etwa in Saarbrücken, Völklingen, Großrosseln und im Köllertal die teurere und unflexibelere Straßenbahn abgelöst hatte. Bekannt wurde er mal als „Obus“, mal als „Trolley-Bus“. Doch in den späten 1960ern war’s schon wieder vorbei mit der Oberleitungs-Herrlichkeit, die den Kommunen im Vergleich zum Diesel-Bus zu teuer wurde. Ausgestorben ist der Obus aber nicht: In Russland etwa nutzen 81 Städte Oberleitungsbusse (in Moskau mit 1200 Fahrzeugen), in Italien gibt es 14 Obus-Betriebe, in der kleinen Schweiz ist der Trolley, dank Wasserkraft-Strom, populär und wird in 14 Städten genutzt. In Deutschland gibt es drei „Obus-Städte“: Solingen, Eberswalde und Esslingen am Neckar, zudem plant Berlin ein Obus-Netz.

Abgesehen vom Grundprinzip hat der moderne Obus nicht mehr viel gemeinsam mit den Fahrzeugen der 1950er Jahre. Ganz entscheidend bei den modernsten Generationen dieser Hybrid-Busse: Sie verfügen zusätzlich über leistungsstarke Batterien, die sich während der Fahrt am Leitungsnetz aufladen, so dass sie über mehrere Kilometer – in Esslingen etwa 40 Kilometer – ohne Kontakt zu Oberleitungen fahren können, was das notwendige Oberleitungsnetz verkleinert, teure Leitungs-Kreuzungen und Weichen unnötig macht und die Kosten für die Infrastruktur senkt.

Info Warum damals das Aus für den Troly kam Für ein gutes Jahrzehnt war der Oberleitungsbus ein alltäglicher Anblick an der Saar, fuhr etwa von 1953 bis 1964 durch die Saarbrücker Bahnhofstraße. Doch bis 1965 stellte die Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal komplett auf Diesel-Busse um. Warum das Ende der Trolley-Busse relativ schnell kam, schilderte SZ-Autor Thorsten Gerberin einem Bericht zu den Völklinger Obussen: „Seit der Rückgliederung des Saarlandes 1935 waren die Energiekosten stark gestiegen. 1967 waren Betrieb und Unterhalt der Obusse schließlich so teuer geworden, dass der Betrieb in Völklingen unrentabel war und eingestellt wurde. Auch verlangten wirtschaftliche Überlegungen, sich auf ein Verkehrsmittel zu konzentrieren, anstatt ein Netz für Straßenbahn, Obus und Omnibus zu unterhalten.“

Bei diesem System kommt nun auch Saarbrücken ins Spiel, besser gesagt die Softwarefirma LibroDuct aus Dudweiler, vor zwei Jahren eine Ausgründung aus dem Unternehmen Dialogika. Geschäftsführer Dr. Jan Messerschmidt war auch schon einer der Dialogika-Gründer und ist zudem seit etwa 30 Jahren im ADFC engagiert. Projektleiter ist Bernhard Schaaf-Christmann.

Der wichtigste Grundgedanke hinter dem LibroDuct-System ist das automatische An- und Abdocken („An- und Abdrahten“) der Busse an jeder Stelle des Oberleitungs-Netzes. Das derzeit in Obus-Netzen genutzte Verfahren kann das nicht, bedient sich stattdessen einer Art Trichter in Form eines kleinen Satteldachs über der Leitung. Nur dort kann der Obus wieder automatisch andocken, das Dudweiler System kann das überall. Das bedeutet, dass der Obus länger mit Strom direkt aus der Oberleitung fährt, also mit weniger Stromverlusten durch das „Zwischenlagern“ in der Batterie. Die Batterie kann dadurch kleiner sein, ist schneller geladen und man spart Leitungs-Verschwenkungen an Haltestellen. Allerdings: Die Entwicklung ist, nach zehn Jahren und siebenstelligen Entwicklungskosten, noch nicht ganz abgeschlossen. Eine umfangreiche Testfahrt voriges Jahr im Szeged (Ungarn) sei sehr erfolgreich gewesen, das Intersse bei Busbetrieben groß. Eine weitere Testfahrt wurde Corona-bedingt verschoben.

Die Funktionsweise des Systems: Zwei Kameras auf dem Bus „erkennen“ dank spezieller Software die Oberleitungen – auch in der Nacht. Dann fahren die Stromabnehmer selbstständig aus und heften mit Hilfe einer Art Flügelzange die Stromschuhe an die Oberleitungen. Die Mechanik samt Motoren zum Bewegen der Stangen-Stromabnehmer kommt von der Gersweiler Firma Woll Maschinenbau.

Aber auch die Infrastruktur für das derzeitige „Trichter-System“ sei weitaus günstiger als bei den frühen Trollys, sagt Messerschmidt. Schon allein, dass dank Batterie keine Kreuzungen und Weichen mehr nötig seien, drücke die Kosten beim Netzausbau auf die Hälfte. Auch in engen Kurven oder wo es aus optischen Gründen nicht gewünscht ist, kann auf Leitungen verzichtet werden. Moderne Technik erlaube auch, dass für beide Fahrspuren nur eine gemeinsame Oberleitung genutzt wird: Kommen sich zwei Busse entgegen, „erkennt“ das die digitale Technik und einer der Busse geht automatisch von der Leitung. Für das LibroDuct-System sei es zudem ein Zukunftsziel, auch während der Fahrt „anzudrahten“, was bisher nur möglich ist, wenn der Obus, etwa an Haltestellen, anhält.

Zur Erklärung der Vorteile Batterie-gestützter Obusse macht Jan Messerschmidt auch folgendes Gedankenspiel: Eine von mehreren Buslinien befahrene und dazu noch steile Straße in Saarbrücken ist die Metzer Straße. Dort könnten Busse über die Oberleitungen Strom aufnehmen, dahinter, auf den weniger genutzten Strecken, im Batteriebetrieb fahren, am Rückweg wieder „auftanken“.

Optisch seien die benötigten Masten und Leitungen auch viel unauffälliger als etwa Saarbahn-Masten oder das 50er-Jahre-System, auch weil sie möglichst nur auf geraden Strecken stehen und das unschöne Leitungs-Wirrwarr an Kreuzungen komplett entfällt. Selbst ein in große Straßenlaternen integriertes Leitungssystem ist möglich.

Schon der ausschließlich batteriegetriebene Elektrobus, wie für Völklingen geplant, sei eine gute Sache. Im Vergleich zu solchen Bussen würde ein O-Bus noch etwa 20 Prozent Primärenergie sparen und könne ohne Ladepausen im Einsatz sein. „Richtig teuer“ sei dagegen ein mit Wasserstoff betriebener Bus – zum einen durch sehr hohe Anschaffungspreise, aber auch durch den schlechten Wirkungsgrad, da ja zunächst mit viel Strom Wasserstoff erzeugt wird, der dann wieder in weniger Strom zurückverwandelt wird.

Heute geht’s auch „Leinenlos“: Ein moderner Oberleitungs-Elektrobus der Stadt Esslingen. Genau genommen ein Hybrid-Bus: Dank Batterie kann er auch bis zu 40 Kilometer ohne Oberleitung fahren; zurück am Leitungsnetz in der Innenstadt, „tankt“ er beim Fahren wieder Strom auf und spart sich die Ladepausen. Foto: Stadt Esslingen

Geschichtsträchtiges Foto: Die letzte Fahrt der Straßenbahnlinie 10 zwischen Saarbrücken und Riegelsberg am 14. November 1953 in Höhe des Riegelsberger Friedhofs, daneben der Trolley-Bus, der die Straßenbahn ersetzte. Inzwischen ist der Oberleitungsbus längst wieder verschwunden und die Straßenbahn hat als Saarbahn ihr Comeback erlebt. Kann es auch ein Comeback für den Trolley-Bus geben? Foto: repro: schuster

Einen Stromabnehmer für Oberleitungsbusse gibt es als Modellanlage im Hof der Firmen DiaLogica und LibroDuct in Dudweiler, hier mit Dr. Jan Messerschmidt (links) und Bernhard Schaaf-Christmann, die an einer Verbesserung des Systems für Batterie-gestützte Trolley-Busse arbeiten. Foto: BeckerBredel