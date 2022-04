Clubs im Saarland : Trotz-Tanzverbot – wo man rund um Karfreitag Party machen kann

Karfreitag ist bekanntermaßen ein stiller Feiertag und daher ist es Clubs und Diskotheken im Saarland nicht erlaubt, an diesem Tag Partys anzubieten. Doch für viele sind die freien Tage rund um Ostern prädestiniert zum Feiern. Deshalb zeigt die SZ, wo in den kommenden Tagen doch getanzt werden kann.

Gründonnerstag, also der Donnerstag vor Ostern, erinnert an das Abendmahl mit Jesu und seinen Jüngern. Am Karfreitag wird Jesu zum Tode verurteilt und gekreuzigt. Aus diesem Grund wird da traditionell auf Fleisch und Party verzichtet.

Denn im Saarland herrscht an Karfreitag, genau wie an den stillen Feiertagen Allerheiligen, Volkstrauertag, und Totensonntag ein Tanzverbot. Zwar haben in der Vergangenheit schon mehrere Organisationen versucht, dieses Verbot zu kippen, doch bislang blieb dieser Versuch stets erfolglos. Das Tanzverbot gilt für den gesamten Karfreitag bis um 6 Uhr am Samstagmorgen.