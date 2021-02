Kleine bemalte Kunstwerke sind bei einem Spaziergang zu finden : Mit Wandersteinen eine Freude bereiten

Völklingen Claus Schless bemalt gefundene Steine und bringt sie zurück in die Natur, damit sich andere Spaziergänger an den kleinen Kunstwerken erfreuen können.

Damals war ihm der Trend noch nicht bekannt. Der 55-Jährige ist seitdem Mitglied in verschiedenen Steingruppen auf der Socialmedia-Plattform Facebook. „Es gibt unzählige Steingruppen im Saarland. Die meisten Mitglieder hat die Gruppe ,Saarsteine’’, in der ich auch aktiv bin“, so Schless. Seit der Corona-Zeit gehen viele spazieren und verbringen die Zeit in der Natur.

Er selbst habe ein kleines Holzhäuschen im Wald in Völklingen entdeckt. Dieses steht auf einem Baumstumpf. „Ich habe in anderen Orten Stein-Tausch-Häuschen entdeckt und fand die Idee super. Man legt einen bemalten Stein hinein und nimmt sich einen weg. Ich habe Schilder bemalt und an dem Baumstamm und Häuschen befestigt. Die Spaziergänger sind alle begeistert und das Tausch-Häuschen kommt gut in der Saarstein-Gruppe an“, so Schless. Negatives Feedback gab es noch keines. Bisher sei bei seinen Spaziergängen immer mindestens ein Stein im Haus: „Manchmal bleiben Steine ein paar Tage liegen, bevor sie getauscht werden. Leer sah ich es aber noch nie.“ Neue Ideen findet der Völklinger immer schön. Vor allem solle das Malen, Auswildern und Finden Spaß bereiten, meint er.