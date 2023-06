Christine Unrath, neue Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Saarbrücken-West „Es ist das pralle Leben!“

Was folgte, war ein Pfarrerinnen-Dasein in all seiner Vielgestalt. In ihrer ersten Pfarrstelle in Saarbrücken habe sie alle Facetten einer Gemeinde kennengelernt, von der Kita bis zum Altenheim. Sie habe in der Ökumene gewirkt, die in Saarbrücken besonders vielgestaltig ist, und sei in Ausschüssen und Arbeitskreisen aktiv gewesen. Die Arbeit als Gemeindepfarrerin habe sie sehr erfüllt. Und doch habe sie irgendwann etwas anderes kennenlernen wollen, erzählt Unrath. So unterrichtete sie nicht nur ab 2003 als Funktionspfarrerin an der Marienschule evangelische Religion und arbeitete im Schulpastoral und dem dortigen Krisenteam mit. Sondern war auch gemeinsam mit ihren katholischen Kollegen als Polizeipfarrerin für die Beschäftigten in der saarländischen Polizei zuständig. „Die Polizeiarbeit verdient allergrößten Respekt“, betont Unrath, „als Kirche können wir dazu einen Beitrag leisten, die Seele versorgen, etwa bei Traumatisierungen durch Schusswaffengebrauch, schweren Verkehrsunfällen oder Fällen von Kinderpornographie“. Für Christine Unrath bedeutete das nicht nur, bei geschlossenen Einsätzen dabei zu sein, in Uniform versteht sich, sondern auch drei bis fünf Schichten in jeder Dienststelle zu absolvieren. „Manchmal bedeutete das, dass ich nach der Schule direkt in die Mittagsschicht bin oder von der Nachtschicht in die Schule kam“, erzählt Christine Unrath. Nur so habe sie die Polizei und ihre Prozesse kennenlernen können, Vertrauen aufbauen und auch lernen, was es heißt Leid mit auszuhalten.