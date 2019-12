Kostenpflichtiger Inhalt: Kampf um Spitzenposten im Rathaus : Saarbrücker SPD fordert die Grünen heraus

Christine Jung, Bürgermeister-Kandidatin der SPD. Foto: SPD/Heyd. Foto: SPD/Heyd

Saarbrücken Neue Bürgermeisterin: Die Sozialdemokratin Christine Jung tritt kommenden Dienstag gegen die Grüne Barbara Meyer-Gluche an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Christine Jung ließ gestern vor allem die Männer reden. Den Kreisvorsitzenden der Saarbrücker SPD und Chef der SPD-Landtagsfraktion, Ulrich Commerçon, und den Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion, Mirco Bertucci. Die 37 Jahre alte zweifache Mutter war etwas nervös. Im Gegensatz zu der Frau, gegen die sie am kommenden Dienstag im Saarbrücker Stadtrat antreten wird, ist sie den großen Auftritt für ihre Partei nämlich noch nicht gewöhnt. Erst im Mai wurde Christine Jung in den Saarbrücker Stadtrat gewählt. In der SPD stand sie bisher nicht in der ersten Reihe. Nun soll sie das zweitwichtigste Amt im Saarbrücker Rathaus übernehmen: den Job der Bürgermeisterin.

Auch Barbara Meyer-Gluche, die Frau, die von der sogenannten Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP für dieses Amt nominiert worden ist, sitzt seit der Kommunalwahl im Mai erstmals im Stadtrat. Meyer-Gluche ist allerdings als politische Geschäftsführerin eins der bekanntesten Gesichter der saarländischen Grünen. Und sie hat gerade einen Wahlkampf als Grünen-Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin hinter sich.

Barbara Meyer-Gluche, Kandidatin der Grünen. Foto: Becker & Bredel. Foto: BeckerBredel

Meyer-Gluche ist Volkswirtin und Politologin und arbeitet im saarländischen Finanzministerium. Jung hat in Potsdam und Paris Jura studiert und unter anderem einen Master-Abschluss in internationalem und in europäischem Wirtschaftsrecht. Sie arbeitet im Landeswirtschaftsministerium.

Ulrich Commerçon, Vorsitzender der SPD Saarbrücken. Foto: SPD/Gundelwein. Foto: SPD/Gundelwein

Dort ist sie dafür zuständig, Geld aus Europa fürs Saarland zu besorgen, erklärte Commerçon gestern. „Christine Jung hat die nötige Führungserfahrung. Sie hat viel Geld ins Saarland geholt und sorgt als Referatsleiterin dafür, dass die Landesregierung in der Lage ist, dieses Geld sinnvoll auszugeben“, sagt er.

Die SPD steht geschlossen hinter der Kandidatin. Kreisvorstand und Stadtratsfraktion haben sie einstimmig nominiert. Die 18 SPD-Stimmen im Stadtrat, der über die Besetzung des Bürgermeisterinnen-Postens am kommenden Dienstag entscheidet, reichen aber nicht. Die Kandidatin braucht 32 der 63 Stimmen. CDU, Grüne und FDP stellen zusammen 34 Stadtverordnete. Selbst wenn die Stadtverordneten von SPD, Linken, Satirepartei und AfD für Christine Jung stimmen würden, fehlen ihr noch drei Stimmen aus der Jamaika-Koalition.

Es ist eine geheime Wahl, sagt die SPD-Kandidatin. Und da sei viel möglich, denn: „Im Bereich Wirtschaft und Entwicklung des Wohnraums ist nicht alles eitel Sonnenschein in der Koalition.“ Commerçon hat dabei vor allem die Christdemokraten im Blick. „Wir sind in einer Wirtschaftskrise. Aber wir haben zum Glück auch Firmen, die erweitern wollen. Die Firma Woll in Gersweiler zum Beispiel“, sagt er. Und da gehe es nicht an, „dass man sich aus purer Ideologie an jeden Baum kettet“. Klar, man müsse Ausgleichsflächen schaffen, aber dann eben auch Entscheidungen im Sinne der Unternehmen treffen. Er hoffe, dass sich vor allem in der CDU einige denken: „Lasst uns mit den Sozialdemokraten zusammen dafür sorgen, dass es weiter eine Stadtentwicklung gibt.“

Das gelte auch für den Wohnungsbau. Dass die Jamaika-Koalition das Wohnbauprojekt am Heidenkopf gestoppt hat, sei falsch. Und dass vor allem St. Ingbert aktiv sei, um Wohnraum für die Mitarbeiter der neuen Institute an der Uni zu schaffen, sei bedenklich.