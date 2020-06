Saarbrücken : Bundesfamilienministerium zeichtet Politikerin Christine Jung (SPD) aus

Saarbrücken Die Saarbrücker SPD-Stadtverordnete Christine Jung erhält den Helene-Weber-Preis des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der Preis geht alle fünf Jahre an bundesweit 15 herausragende Nachwuchs-Kommunalpolitikerinnen.

Kriterien für die Vergabe seien „hohes zivilgesellschaftliches und kommunalpolitisches Engagement sowie der Einsatz für die Gleichstellung von Männern und Frauen“, teilt die SPD-Stadtratsfraktion mit. Die Namensgeberin Helene Weber war eine von vier Frauen im 65-köpfigen parlamentarischen Rat, der 1948/49 das Grundgesetz erarbeitete. Fraktionschef Mirco Bertucci würdigt Christine Jung als „hoch engagierte Stadtverordnete“. Sie kümmere sich im Umweltausschuss und Verkehrsausschuss um wichtige Themen der Stadtentwicklung. Außerdem setze die überzeugte Europäerin immer wichtige Impulse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Schon mit ihrer Kandidatur als Bürgermeisterin der Landeshauptstadt habe sie gezeigt, was in ihr steckt. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Josephine Ortleb, Preisträgerin von 2015, nennt Jung ein Vorbild für viele junge Frauen in der Kommunalpolitik. Ortleb hatte Jung als Preisträgerin vorgeschlagen.