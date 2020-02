Völklingen : Dem Russischen Bären auf der Spur

Fürstenhausen Christine Diener aus Fürstenhausen entdeckte bereits 40 Schmetterlingsarten auf dem ehemaligen Kokereigelände.

Der Russische Bär, ein farbenfroher Schmetterling, darf weiterfliegen. Christine Diener nimmt ihn auf, bestimmt Gattung und Geschlecht, trägt ihren Fund mit der lateinisch wissenschaftlichen Bezeichnung in eine Liste ein und schickt diese am Ende des Jahres an das Zentrum für Biodokumentation des Umweltministeriums in Reden.