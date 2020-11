SPD-Kandidat mit klarer Mehrheit : Christian Jung ist neuer Bürgermeister von Friedrichsthal

Friedrichsthal Christian Jung (SPD) gewinnt die Wahl zum Bürgermeister von Friedrichsthal mit einem eindeutigen Ergebnis von 63,26 Prozent. Er konnte sich damit klar gegen seinen Konkurrenten Klaus Gottfreund (CDU) (36,74 Prozent) durchsetzen.

Die Stimmen sind ausgezählt, das neue Friedrichsthaler Stadtoberhaupt steht fest: Christian Jung konnte die Wählerinnen und Wähler überzeugen. 3889 von 8452 Wahlberechtigten nahmen an der Wahl teil und 63,26 Prozent haben für den SPD/CDU-Kandidaten gestimmt. Er löst nun Rolf Schultheis (SPD) ab. „Ich freue mich sehr über den Sieg und bedanke mich bei all denen, die mich während dem Wahlkampf unterstützten “, jubelte Christian Jung als neuer Bürgermeister beim Wahlabend im Friedrichsthaler Rathaus. Sein Gegenkandidat, Klaus Gottfreund trug die Niederlage mit Fassung: „Ich fühle mich nicht als Verlierer, sondern bin dankbar für all die, die mir zur Seite standen und mich während des Wahlkampfs unterstützten. Ich wünsche dem neuen Bürgermeister eine glückliche Zeit und bin mir sicher, dass er ein guter Bürgermeister für unsere Stadt sein wird“, sagte er und gratulierte Christian Jung zu seinem Sieg. 36,74 Prozent erreichte er. Ein sehr klarer Ausgang für den SPD-Politiker.

Der SPD-Politiker Christian Jung ist in Friedrichsthal aufgewachsen und der Stadt sehr verbunden. 35 Jahre Erfahrung hat er bereits in der Friedrichsthaler Stadtverwaltung sammeln können und die will er nun nutzen: Die Abläufe im Rathaus sollen modernisiert werden. Transparenz und Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern liege ihm am Herzen. „Ich möchte Friedrichsthal weiterbringen und für meine Bürger da sein. Außerdem ist mir vor allem wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger gesund bleiben werden, momentan ist eine schwere Zeit für alle “, erklärt der 57-Jährige. Kitaplätze und Ganztagsschulen sollen ausgebaut werden, die Sicherheit auf Schulwegen ist ebenfalls ein Thema für Jung. Vereine sollen besser vernetzt und so Veranstaltungen besser planbar sein, eine gemeinsame Plattform mit Veranstaltungskalender sei angedacht. Doch ganz oben auf der Agenda steht für Jung die Neuerrichtung des Vereinshauses. „Ich bin selbst in mehreren Vereinen aktiv. So zum Beispiel im Karnevalsverein, im Saarwaldverein, im Heimat- und Verkehrsverein und vielen mehr. In knapp 20 Vereinen bin ich mittlerweile Mitglied“, so Jung.