Alternativer Gottesdienst : Christen-Treffen in Klarenthal

Christen-Treffen in Klarenthal

Klarenthal Um die Möglichkeit, bei Gott Kraft zu schöpfen, geht es im alternativen Gottesdienst in der evangelischen Kirche Klarenthal, Hauptstraße 67, am Sonntag, 26. Januar, ab 11 Uhr. Die Musik kommt von einem Singkreis und der Band des alternativen Gottesdienstes.

Programme gibt es in Großdruck und Blindenschrift in der barrierefreien Kirche. Eine Übersetzung in Gebärdensprache sorgt für die Verständlichkeit ebenso wie die Tätigkeit der Schriftdolmetscherinnen. Für Kleinkinder ist eine Spiel- und Leseecke eingerichtet, ältere Kindern erhalten während des Gottesdienstes eine kreative Betreuung. Dem Gottesdienst folgen im Gemeindesaal Gespräche und ein Imbiss mit Getränken.