Damen singen : Chor-y-Feen geben Geburtstagskonzert

Riegelsberg Der Riegelsberger Frauenchor Chor-y-Feen feiert sein 35-jähriges Bestehen mit einem Konzert am Sonntag, 8. September, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche (Ecke Kirch- und Buchschacher Straße). Der Chor, verstärkt durch die Gospel-Sängerin Efe May, singt Gospels und Evergreens aus Musicals.

