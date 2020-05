Interview Hans-Christian Herrmann : „Gedächtnis“ der Stadt bewahrt viele Firmengeschichten auf

Hans-Christian Herrmann leitet das Saarbrücker Stadtarchiv. Foto: Stadtarchiv Saarbrücken/Herrmann

In Saarbrückens Archiv lässt sich dem Aufstieg und Niedergang großer Geschäfte nachspüren. Und mitunter anhaltender Erfolg bestaunen.

Wie haben sich mit der Industrialisierung Warenwelt und Einzelhandel in Saarbrücken verändert?

Hans-Christian Herrmann: In Saarbrücken bildete sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts St. Johann als Zentrum heraus und hier die Bahnhof­straße. Dort fand man viele Spezialgeschäfte. Die frühere Geschäftswelt wurde von unserem Team des Stadtarchivs in dem Buch „Schaufenster des Lebens. 150 Jahre Bahnhofstraße Saarbrücken.“ dokumentiert. Daneben existierten aber noch kleinere Zentren, wie zum Beispiel die Eisenbahnstraße in Alt-Saarbrücken. Der Malstatter Markt hatte viele Geschäfte und natürlich die Hoch- und die Bergstraße in Burbach.

Was gab es für Bekleidungsgeschäfte?

Herrmann: Bereits 1878 eröffnete das Geschäft Sinn in der Bahnhofstraße. Daraus entstand im Laufe der Jahrzehnte eine Kette mit 30 Modehäusern. Auch die Firmen Overbeck und Weinhold sind heute noch bekannt. Vor dem Zweiten Weltkrieg ging die Produktion vom Handwerk auf die Industrie über. Die Konfektionsware setzte sich in den 1920er-Jahren durch. Das veränderte auch die Bekleidungsgeschäfte.

Was gab es in der Innenstadt außer Bekleidungsgeschäften?

Herrmann: Es gab auch Kolonialwaren, Drogerien oder Eisenwarengeschäfte. Gerade die Produkte aus den überseeischen Kolonien wie Kaffee oder Tee waren sehr gefragt. Daran waren auch die Firmen Wildberger, Obenauer und Gottlieb beteiligt, die als Groß- und Einzelhändler schon seit Ende des 19. Jahrhunderts diese Produkte mit viel Erfolg in Saarbrücken vertrieben. So hatte die Firma Gottlieb diverse Filialen auch in Elsass-Lothringen, und die Familie Obenauer konnte sich ihre Villa auf dem Triller bauen lassen.

Was gab es in den Eisenwarengeschäften?

Herrmann: Schon im 19. Jahrhundert boten Firmen wie Kautz oder Garelly ein breites Produktportfolio. Von der einzelnen Schraube über Öfen bis später auch hin zu Waschmaschinen konnte man alles erwerben. Da fällt mir noch Jean Gläser ein. Er hatte in den 1920er-Jahren sein Geschäft dort, wo sich heute der Übergang vom Karstadt zum St. Johanner Markt befindet. Er war renommiert für den Verkauf von hochwertigen Öfen.

Und was gab es noch für besondere Geschäfte?

Herrmann: Die Drogerien waren wichtig. Dort konnte man einfache Chemikalien für den Haushalt erwerben. Daraus entwickelten sich später dann auch die Fotogeschäfte. Auch das Pelzhaus Korn war damals sehr bekannt. Es war eines der ältesten Geschäfte der Bahnhofstraße, wurde schon 1865 gegründet. Das war in einer Zeit, als Männer noch jeden Tag Kopfbedeckung und Frauen zu ihren Kostümen die passenden Hüte trugen. Allein im Jahr 1938 verkaufte Korn über 12 000 Hüte. Daneben gab es auch die Firma Gädicke in der Bahnhofstraße, die besonders in der Nachkriegszeit sehr erfolgreich war.

Wieso veränderte sich der Einzelhandel in den letzten Jahrzehnten, und warum fielen die kleineren Zentren weg?

Herrmann: Dieser Einbruch fand in den 1950er- und 1960er-Jahren statt. Die Menschen wurden mobiler, die Geschäfte größer. Die Attraktivität der Bahnhofstraße nahm immer weiter zu. Auch das Aufkommen der Supermärkte in den 1960er- und 1970er-Jahren hat viel verändert. Vorher gab es noch überall Metzger, Bäcker oder Buttergeschäfte. Man kaufte vor Ort und jeden Tag ein. Es gab noch keine Großeinkäufe, auch weil man gar nicht so viele Waren transportieren konnte. Leider haben sich nur ganz wenige der alteingesessenen Geschäfte in den Stadtvierteln bis heute gehalten.

Warum sind viele dieser Firmen heute nicht mehr zu finden? Von familiären Gründen mal abgesehen?