Umbau am Ludwigsberg : CDU: Kreiselumbau unverzichtbar

Malstatt Der Umbau des wichtigsten Saarbrücker Kreisverkehrs sorgt weiter für Diskussionen. Jetzt verteidigen zwei Christdemokraten das Vorhaben nachdrücklich´.

(red) Als „unverzichtbar“ bezeichnen der Rodenhofer CDU-Stadtverordnete Gerd Bauer und das Bezirksratsmitglied Jürgen Christmann die Erweiterung der Abfahrt vom Rodenhof in den Kreisverkehr Ludwigsberg. Sie reagieren damit auf Kritik, die unter anderem der Fahrradclub ADFC an den Plänen geäußert hat. Bauer und Christmann zufolge wurden gegen die Vorstellungen vieler Rodenhofer auf das Gelände des Eurobahnhofs rund 1500 weitere Arbeitsplätze geholt. Und war mit der Ansiedlung der Krankenkasse IKK und dem Sozialamt sowie dem Rechts- und Ordnungsamt des Regionalverbandes.

Deshalb seien sich die Teilnehmer einer CDU-Veranstaltung mit Oberbürgermeister Uwe Conradt einig gewesen, an der Einfahrt in den Kreisverkehr Ludwigsberg seien die Fahrspuren aufzuweiten. Und zwar, um noch mehr Staus in das Wohngebiet Rodenhof zu verhindern. Die damals von Conradt vorgestellten Pläne hätten die weit über 120 Rodenhofer für gut befunden.

Der Hinweis auf den öffentlichen Nahverkehr als Ersatz für eine bessere Verkehrsführung vom Rodenhof sei, so Bauer und Christmann, „theoretisch ganz schön, praktisch aber völlig weltfremd. Oder wie will man 1500 Berufstätige dazu zwingen, in dann noch überfüllteren Bussen und Bahnen zu ihren Arbeitsplätzen am Eurobahnhof zu fahren?“ Dass es während des Umbaus am Ludwigskreisel zu Staus und Behinderungen auf dem Rodenhof komme, sei zwar ärgerlich, aber nicht zu vermeiden. Dafür werde sich die Situation ab November aber spürbar verbessern.