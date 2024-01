Neujahrsempfang der Saarbrücker CDU Saarbrücker CDU glaubt an erfolgreiches Wahljahr

Statt Dinnershow-Revue und Sterneküche eine Matinee mit viel Kommunalpolitik, Weißwein und Laugengebäck: Im glamourösen bunt schillernden Spiegelpalais des Alexander Kunz Theatre hat sich die Saarbrücker CDU am Sonntagmorgen beim Neujahrsempfang ihrer Stadtratsfraktion auf die Kommunal- und Europawahl im Juni eingestimmt. Am meisten applaudierten die rund 300 Gäste des Empfangs, als Oberbürgermeister Uwe Conradt und CDU-Fraktionschef Alexander Keßler die Bürger dazu aufriefen, ihre Stadt und Region mit eigenen Vorschlägen mitzugestalten und weiterzuentwickeln sowie den Rechtsextremisten nicht nur per Demonstration auf der Straße sondern auch per Wahlzettel Einhalt zu gebieten. An Bund und Land appellierten die CDU-Politiker, Kommunen wie Saarbrücken finanziell mehr zu unterstützen, bei der Flüchtlingspolitik ebenso wie bei der Ausstattung mit mehr Polizei.