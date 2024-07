Quartierpark und Bänke gewünscht Saabrücker testen aus, wie das Luisenviertel attraktiver werden könnte

Alt-Saarbrücken · Wie ein Quartierpark im Luisenviertel in Alt-Saarbrücken aussehen könnte, haben Anwohner in der vergangenen Woche getestet. Im Rahmen des Projekts CCC 2.0 soll das graue Viertel ohne Parks in naher Zukunft umgestaltet und attraktiver gemacht werden.

08.07.2024 , 08:00 Uhr

Bei den Aktionstagen zum Umgestalten des Luisenviertels in Alt-Saarbrücken waren die Anwohner gefragt, was sie sich künftig für ihr Quartier wünschen. Mehr Grün und Sitzgelegenheiten soll es geben. Foto: Dan Fischer

Von Dan Fischer