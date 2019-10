Cavalluna-Pferdeshow kommt nach Saarbrücken : Im Galopp durch den Orient

Saarbrücken Am 9. und 10. November gastiert die Show „Cavaluna“ in der Saarlandhalle mit 60 Pferden und Kamelen – und 160 Tonnen Sand.

Bis Juni 2020 ist die Gala in mehr als 30 Städten zu sehen. Am 9. und 10. November gastiert „Cavalluna“ gleich vier Mal in der Saarlandhalle Saarbrücken. Die Vorstellungen beginnen am Samstag um 14 und 19 Uhr sowie am Sonntag um 14 und 18.30 Uhr.