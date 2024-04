Catch the Cash Auf der Jagd nach Bargeld – neuer Social-Media-Trend erreicht das Saarland

Einmal steckt eine unbekannte Hand zehn Euro in den Zaun des Ludwigparks, ein anderes Mal verschwinden 50 Euro in einer hölzernen Sitzbank am Hauptbahnhof. Diese Szenarien spielen sich in kurzen Videoclips ab, die seit Mitte April auf Instagram und TikTok zu sehen sind. Gepostet werden die nur wenige Sekunden dauernden Clips von einem Profil namens „catch_cash_saarbrucken“ (Instagram) bzw. „@catch.cash.saarbrucken“ (TikTok), was übersetzt so viel heißt wie „an Bargeld kommen“ oder „Bargeld fangen“.