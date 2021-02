Günter-Wöhe-Schulen in Saarbrücken : Wöhe-Schulen haben neuen Leiter

Saarbrücken Carsten Hebenthal setzt auf eine Ausbildung für die Arbeitsmärkte der Zukunft.

Als Unterrichtsziel strebt der Schulleiter eine zukunftsorientierte Ausbildung der Schülerinnen und Schülern an. „Unser Kollegium besteht unter anderem aus Experten und Expertinnen in den Bereichen Wirtschaft, Informatik sowie Gesundheit und Soziales, die über beruflichen Erfahrungen in Unternehmen oder der Lehre und Forschung an Universitäten und Hochschulen verfügen. Wir wissen also, welche Kompetenzen von den Schülern in diesen Arbeitsmärkten der Zukunft erwartet werden und vermitteln ihnen diese“, sagt Hebenthal.