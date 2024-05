Zweisprachige Kinderbetreuung Deutsch-französische Kita in Saarbrücken: „Wir versuchen, das Beste aus beiden Systemen miteinander zu vereinen.“

Vor rund sechs Monaten ist in Brebach die erste deutsch-französische Kindertagestätte mit binationaler Zulassung eröffnet worden. 133 Kinder aus Saarbrücken und dem Gemeindeverband Sarreguemines Confluence werden in der Kita Salut in Brebach betreut. Im SZ-Gespräch erzählt Kita-Leiterin Carmen Pavlic von den Unterschieden zwischen deutschen und französischen Erziehungsmethoden im Alltag und was sie sich für die Weiterentwicklung der Einrichtung wünscht.