Umweltschutz im Altenheim : Seniorenheim schafft Plastikgeschirr ab

Plastikgeschirr und Alufolie sind im Dudweiler Seniorenheim St. Irmina passé. Das Haus setzt jetzt konsequent auf Umweltschutz.

(red) Nachhaltig arbeiten, Ressourcen schonen, Verschwendung vermeiden – das wollen die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritas Senioren-Hauses St. Irmina in Dudweiler. Einrichtungsleiterin Ute Krüger kündigte an, im Haus mit seinen knapp 100 Bewohnern würden jetzt alle Maßnahmen überprüft, um Nachteile für die Umwelt zu vermeiden oder zu minimieren. So würden künftig weder Alufolie noch Plastikgeschirr oder Plastikschürzen eingesetzt. Viele Hersteller hätten bereits recycelbare Produkte im Angebot, zum Beispiel Tüten, Papier oder Servietten.