Saarbrücken : Caritas plant „Haus der Beratung“

Saarbrücken Die Mitarbeiter der Begegnungsstätte Kompass in der Sulzbachtalstraße 68 haben ihre Büros schon ausgeräumt. In Kooperation mit der Stadt und dem Regionalverband Saarbrücken will der Caritasverband in den Räumlichkeiten ein „Haus der Beratung“ einrichten.

Nach deren Angaben sollen in den Räumen an vier Vormittagen in der Woche das pädagogische Gruppenangebot „Mama lernt Deutsch“ und ein Spielkreis untergebracht werden. Diese fanden zuvor im benachbarten Haus 70 statt. Dort will die Caritas dann in den freien Räumen sogenannte „frühkindliche Brückenangebote“ des Jugendamtes des Regionalverbandes unterbringen, mit dem Ziel der temporären Betreuung und Bildung von Kindern ohne Kindergartenplatz. Außerdem will die Caritas im ehemaligen Kompass zum 1. April dieses Jahres das Projekt „Caritas-Familienbüro“ installieren. Unter anderem geht es hier um die Beratung von Familien in Sachen Unterstützungsleistungen. Nach Angaben von Patrick Jochum wird die Arbeit in dem Büro wissenschaftlich begleitet. Zudem sollen in das Familienbüro die Angebote der ehrenamtlichen Beauftragten der Stadt eingebunden werden.