Oma, Mutter und Tochter Drei Generationen, eine Berufung: Darum ist das Caritas-Klinikum ihre Heimat

Saarbrücken · Das gibt es wohl nur selten: In einer Klinik in Saarbrücken arbeiten drei Generationen einer Familie zusammen in derselben Abteilung. Die Klinik ist für Famlie Remark auch ein Stück Zuhause.

02.11.2023, 17:46 Uhr

Christine, Joelle, Jennifer und Petra Remark (von links nach rechts) lieben ihre Arbeit in der Geburtshilfe des Saarbrücker Caritas Klinikums. Foto: Neele Mengele

Von Neele Mengele

Im Caritas Klinikum St. Theresia auf dem Rastpfuhl in Saarbrücken arbeiten drei Generationen der Familie Remark im Zentrum für Geburtshilfe. Drei der vier Frauen sind in der Neonatologie mit der Versorgung und Überwachung von Neugeborenen beschäftigt. Die Jüngste des Quartetts wird im Kreißsaal eingesetzt.