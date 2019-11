Brasilianische Kampf- und Tanzkunst : Capoeira-Festival in Saarbrücken

Saarbrücken Workshops für brasilianischen „Kampf-Tanz“ und Percussion.

Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst, bzw. ein „Kampf-Tanz“. Der Capoeira-Verein „Meninos da Mangueira“ lädt von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. November zum Capoeira-Festival mit Workshops für Kinder ab sechs Jahre und Erwachsene ein, es werden auch Selbstverteidigung und Tanz angeboten – für Neueinsteiger bis Fortgeschrittene. Am Samstag ist zudem ab 17 Uhr Gürtelprüfung der Vereinsmitglieder. Eröffnung für Erwachsene ist am Freitag, 18 bis 21 Uhr, im „Body Point“ Saarbrücken, Taubfeld 6. Am Samstag ab 9.30 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, jeweils auch Frühstück möglich, folgen Workshops in der Sporthalle St. Arnual, Scharnhorststraße 12.