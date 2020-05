Saarbrücken Die Calypso-Betreiberfirma „vivamar Saarbrücken“ hat Insolvenzantrag gestellt

K.-o.-Schlag fürs Spaßbad Calypso und eine bittere Pille für die Stadtverwaltung: Die Pächterin des Calypso, die „vivamar Betriebsgesellschaft Saarbrücken mbH“ hat „beim Amtsgericht einen Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen gestellt“. Das gab „vivamar Saarbrücken“ selbst am Donnerstag bekannt.

Zu den Gründen erklärte das Unternehmen: „Durch die Allgemeinverfügung des Saarländischen Sozialministeriums bestand für die Pachtgesellschaft seit dem Schließtag am 15. März 2020 keine Möglichkeit mehr, Einnahmen zu erzielen.“ Hinzu komme, dass es derzeit „völlig unklar“ sei, „wann, wie lange und in welcher Form ein Betrieb wieder möglich“ werden könnte. Gleichzeitig entstünden „fortlaufend erhebliche Kosten“ die „vivamar Saarbücken“ nicht weiter tragen könne.

Die „vivamar Saarbrücken“ ist eine Tochter der privaten GMF GmbH & Co. KG mit Sitz in Neuried bei München. Das Calypso gehört der Gesellschaft für Kommunalanlagen und Beratung mbH (KBS) – und die gehört komplett der Stadt.

Daher erkundigte sich die SZ am Freitag bei der Stadt, ob sie von den Plänen der vivamar wusste. Die Pressestelle versicherte, die Stadt sei vom Insolvenzantrag überrascht gewesen. Denn die Stadt habe bereits seit Mitte März mit vivamar über mögliche Corona-Folgen fürs Calypso beratschlagt – und als Konsequenz habe sie dem Unternehmen die Pacht fürs erste Quartal gestundet. Zur Höhe der Pacht wollte die Stadt sich nicht äußern. Stadtsprecher Thomas Blug kündigte an: „Wir werden nun rasch in Gespräche zu Nachfolgelösungen eintreten.“