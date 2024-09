Traum erfüllt sich Drei junge Menschen leben hier ihren gemeinsamen Traum

Seit diesem Sommer gibt es das Café erst, zuvor waren die drei Gründer bereits in Saarbrückens Gastroszene unterwegs. Timm war Küchenchef in Alex-Brasserie, Mehek Aushilfe und Jasmin Betriebsleiterin im gleichen Haus. „Dann habe ich bei einem Spaziergang gesehen, dass das Haus in der Türkenstraße verkauft werden soll und ein Laden aufgegeben wurde. Wir hatten immer schon von der Selbstständigkeit in der Gastronomie phantasiert, hier gab es eine passende Örtlichkeit“, erinnert sich Mehek an den entscheidenden Spaziergang. Daraus wurde ein Termin mit der Hausbesitzerin, eine Verständigung in der Gruppe und mehrere Wochen Renovierung in Eigenleistung.