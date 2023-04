Neues gastronomisches Angebot Eine kulinarische Entdeckung hinter der Leitplanke

Saarbrücken · In der Metzerstraße 65 in Alt-Saarbrücken bietet die originelle „Reyhhan Company“ nicht nur Frühstück, Kaffee- und Tee-Spezialitäten an, sondern auch saarländische Feinkost.

27.04.2023, 08:00 Uhr

9 Bilder Hier gibt Frühstück, Feinkost und leckere Tees 9 Bilder Foto: Esther Brenner

Es gibt Orte, die muss man entdecken. Wie das Café Reyhhan. Es liegt in der scharfen Kurve der viel befahrenen Metzer Straße, der B 41, in Alt-Saarbrücken. Und zwar direkt hinter der Leitplanke. Wer vorbeifährt, hat kaum die Zeit, es als Café wahrzunehmen, trotz des goldenen, geschwungenen Schriftzugs „Reyhhan Company" auf den Fenstern im Erdgeschoss.