Saarbrücker Traditionshaus Café Schubert: Einrichtung bei Ebay verkauft

Erstmals fielen die Männer am Dienstag dieser Woche auf. Dann am Mittwoch, als nach längerer Zeit mal wieder Licht brannte im Café Schubert in der Sulzbachstraße mitten in der Saarbrücker City. Die Männer gingen ein und aus, so wurde es unserer Zeitung berichtet, offensichtlich, so die Hoffnung, arbeiteten sie in dem beliebten Café. „Wir renovieren und sind bald wieder für Sie da“ – mehrere Zettel mit diesem Satz hatten lange am Schaufenster geklebt. Ist es jetzt also soweit, hat die Renovierung begonnen?