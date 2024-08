Serie Cafés in Saarbrücken Café Lolo in Saarbrücken – bis zu 300 Butterkuchen gehen am Tag über die Theke

Der Butterkuchen vom Café Lolo hat über die Grenzen des Saarlandes hinweg Berühmtheit erlangt. Wird ein Berufsfeuerwehrmann im Einsatz fotografiert und das Bild veröffentlicht, muss er einen Butterkuchen ausgeben. Eine ähnliche Regel soll es bei Polizeidienststellen geben. In Saarbrücker Firmen müssen Geburtstagskinder den Butterkuchen mitbringen oder bekommen einen geschenkt. Kein Wunder also, dass 300 dieser Kuchen am Tag über die Theke gehen. Der traditionsreiche Betrieb in Alt-Saarbrücken ist trotz seiner Randlage ein wichtiges Café in der Landeshauptstadt. Nicht nur am Wochenende parken die Kundenautos vor dem Haus in zwei Reihen.