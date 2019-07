Straßenarbeiten : Buslinie 125 auf Umwegen

Aufgrund der Straßenbauarbeiten in der St. Avolder Straße in Dudweiler fährt die Buslinie 125 in Richtung Dudweiler Dudoplatz noch bis voraussichtlich Sonntag, 21. Juli, eine Umleitung. Die Haltestelle „St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red