Nackte Haut und viel Humor in Saarbrücken Erstes „SaarLorLux Burlesque Festival“: „Weiblichkeit in your face“ (mit Fotos)

Burlesque – schon das Wort klingt irgendwie opulent. Samtig, satt und schwer liegt es im Mund, bevor es sich fast in ein Schnalzen verwandelt, in ein Gefühl von Aufregung, wohliger Spannung, in Lust auf Mehr. Wer am Freitagabend den großen Festsaal der „Baker Street“ im Hirsch in St. Arnual betrat, konnte all das förmlich in der Luft spüren. Hierhin hatten die Saarland Burlesque Society und die Agentur Erlebnisraum geladen, um „Queen“ (dt.: Königin) und „Princess“ (dt.: Prinzessin) des erstmalig stattfindenden „SaarLorLux Burlesque Festivals“ zu küren.