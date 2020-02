Saarbrücken : Der Burbacher Himmel verwöhnte die Narren

Saarbrücken Tausende säumten den Weg des Burbacher Rosenmontagszuges. Er bot fantastische Kostüme, fröhliche Musik und Partystimmung pur.

Fröhliche Narren und fesche Gardemädchen sind selbst im Himmel beliebt – Beweis: kein Regen, kein Sturm, kein Frost schmälerte gestern die Party-Stimmung der Zuschauer und Teilnehmer am großen Burbacher Rosenmontagszug. Alle blieben trocken, jedenfalls von außen. Und wer tanzte, der tat das aus Spaß an der Freud und nicht um sich aufzuwärmen.

Der Umzug startete pünktlich um 13.11 Uhr am Luisenthaler Dammtor – und ließ sich unterwegs genügend Zeit, um sich selbst ausgiebig zu feiern. Tausende Zuschauer säumten den Weg des Zuges schon in Rockershausen und am Matzenberg.