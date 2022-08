Pumpaktion erhöht den Sauerstoffgehalt : Waldweiher in Burbach: Lage hat sich nach dem Fischsterben entspannt

Burbach Angler entdeckten am Donnerstag am Ufer des Weihers in Burbach viele Fischkadaver. Die Lage hat sich durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr entspannt.

Die Lage am Burbacher Waldweiher hat sich durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr entspannt. Am Donnerstag hatte es dort ein Fischsterben gegeben, nachdem der natürliche Sauerstoffgehalt wegen des versiegten Zulaufs zu weit abgesunken war (wir berichteten). „Nur noch vereinzelt treiben tote Fische auf dem Weiher“, sagt Marcus Becker vom dortigen Angelsportverein am Freitagmittag.

