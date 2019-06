Saarbrücken feiert : Bunter Musik-Mix zum Feststart

Eršffnung des SaarbrŸcker Altstadtfestes am Freitag (28.6.2019). Eršffnungs-Stargast Heinz Rudolf Kunze schaut am St.Johanner Markt aus dem Fenster. Sein Auftritt war erst nach Redaktionsschluss. Foto: BeckerBredel. Foto: BeckerBredel

St. Johann Mit einem bunten Musik-Mix startete am Freitagabend das Altstadtfest. Am St. Johanner Markt servierte Deutsch-Pop-Poet Heinz Rudolf Kuntze („Dein ist mein ganzes Herz“) unplugged sanfte Klänge. – Bevor er auf die Bühne ging, genoss er vom „weltraum“ am St.

Weiterleiten Drucken Von Andreas Lang