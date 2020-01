Auszeichnung für Feministin : Annette Keinhorst erhält das Bundesverdienstkreuz

Saarbrücken Bundespräsident ehrt die Wegbereiterin der Frauen-Gender-Bibliothek und würdigt ihren Einsatz für die Gleichberechtigung.

Die saarländische Sozialministerin Monika Bachmann überreichte am Donnerstag in der Saarbrücker Frauen-Gender-Bibliothek den Bundesverdienstorden am Bande an Annette Kleinhorst. Bachmann zeichnete damit im Namen des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier die Gründerin der Bibliothek aus.