Diskussion mit SZ-Lesern Bundeskanzler Olaf Scholz in Saarbrücken – „werden die Grenzkontrollen weiter durchführen“

Update vom 24. Juli, 20.35 Uhr: Mittwochmittags stellte er sich noch den Fragen der Hauptstadtjournalisten in einer eineinhalbstündigen Bundespressekonferenz, ab 18.30 Uhr stand Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Congresshalle in Saarbrücken. Um ihn herum 150 Saarländerinnen und Saarländer. Alle mit der Möglichkeit, dem Kanzler innerhalb von 90 Minuten ihre Fragen zu stellen. „Kanzlergespräch“ heißt das Format, das seit 2022 läuft. Auf der Internetseite der Bundesregierung heißt es dazu: „Es geht um gegenseitiges Zuhören, Wertschätzung und Offenheit.“