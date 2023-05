„Conradt fehlt Mut, er denkt provinziell“ Bundesgartenschau für Saarbrücken „eine Nummer zu groß“? Doppelte Kritik am Oberbürgermeister

Mit deftigen Worten hat die FDP-Stadtratsfraktion auf die ablehnende Haltung der Stadtverwaltung und des Oberbürgermeisters zur Ausrichtung einer Bundesgartenschau in Saarbrücken reagiert. In Saarbrücken fehlten seit Jahren große Visionen und der Mut, die Stadt nach vorne zu bringen. „Alle Projekt, die zurzeit in der Planung oder Umsetzung sind, sind zwar wichtig für Saarbrücken, haben aber keine überregionale Strahlkraft“, erklärte Fraktionsvize Hermann Simon.