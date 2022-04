Im Knappenroth : Die Stadtverwaltung wäre gut beraten, genau hinzuhören, was die Malstatter sagen

Jörg Laskowski Foto: BeckerBredel

Gut so: Die Stadtverwaltung kündigt in Malstatt ein Bauprojekt der Superlative an – das größte Wohnbauprojekt in Saarbrücken seit dem Eschberg. Und sofort stehen die Malstatter auf der Matte. Sie wollen wissen, was da in ihrem Viertel passieren soll, und sie wollen mitreden, gehört werden, notfalls eingreifen.