Im Bürgerpark Erster Flohmarkt 2024 in Saarbrücken findet an diesem Wochenende statt

Der Frühling steht vor der Tür. Das bedeutet, es ist wieder Zeit für Flohmärkte im Saarland. An diesem Samstag, 9. März, findet im Bürgerpark Hafeninsel in Saarbrücken zum ersten Mal in diesem Jahr der beliebte Floh- und Trödelmarkt statt. Das teilte die Stadt mit. In der Zeit von 8 bis 16 Uhr darf nach Herzenslust gestöbert werden.