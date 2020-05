Friedrichsthal Stadtrat von Friedrichsthal legt 22. November fest. Wer kandidiert, ist noch offen

Bürgermeister Rolf Schutheis (SPD) geht am 1. April 2021 in den Ruhestand (die SZ berichtete). Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger soll am 22. November 2020 gewählt werden, eine etwaige Stichwahl wäre am 6. Dezember. Darauf einigte sich der Stadtrat am Mittwoch.