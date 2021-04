Streit um wohnen im Kesselgrund : Dudweiler: Bürgerinitiative gegen neue Wohnbebauung

Dudweiler Die Bürgerinitiative (BI) „Grüne Lunge Waldwiese“ wendet sich gegen den Vorschlag der Dudweiler FDP, im Stadtbezirk – auch in Hinblick auf junge Familien – Bauland zu schaffen. Insbesondere geht es um das Gebiet „Kesselgrund“.

Der Bebauung widerspricht die BI wegen des Klimawandels. In Dudweiler seien in den zurückliegenden vier Monaten etwa 17 Hektar Wald- und Wiesenflächen zerstört worden: in Dudweiler Süd über zwei Hektar Wald von Saarforst wegen Schädlingsbefall, an der Halde Hirschbach etwa 14 Hektar Waldfläche durch die RAG Montan Immobilien, eine Aufforstung sei nicht vorgesehen; an der Kalkofenstraße rund 0,5 Hektar Wald, desweiteremn solle die Straße „gegen den Willen der Anwohner ausgebaut werden“. Im Zentrum sei eine der letzten Grünflächen von Dudweiler – zwei Hektar groß und mit altem Baumbestand – einem „sehr umstrittenen“ Immobilienprojekt zum Opfer gefallen. „Eine weitere Vernichtung von Wald- und Wiesenflächen, so wie die FDP im Kesselgrund vorschlägt, verbietet sich“, schilderte die BI in einer Presseerklärung ihre Ansicht.