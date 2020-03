Vekehrskonzept : Diskussion über Verkehr in Saarbrücker City

Saarbrücken Das Saarbrücker Bürgerforum schaltet sich ein in die Debatte über innerstädtischen Verkehr. Die Diskussion in der Stadtgalerie, St. Johann beginnt am Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr. Ziel ist dem Bürgerforum zufolge eine menschenfreundliche Innenstadt, in der sich Fußgänger noch lieber aufhalten.



