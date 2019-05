Saarbrücker Klimaschützer protestieren : Demo an der Stadtautoahn

Zur Demonstration "Leben 2030" fŸr mehr Umwelt- und LŠrmschutz an der Stadtautobahn kommen am Freitag (24.5.2019) Mitglieder des SaarbrŸcker BŸrgerforums zusammen und stehen in SchutzanzŸgen an der Alten BrŸcke. Foto: BeckerBredel. Foto: BeckerBredel